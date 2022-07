Officieel: PSG neemt afscheid van coach Mauricio Pochettino

Pochettino loodste PSG vorig seizoen - na een jaartje zonder - weer naar de landstitel, maar in de Champions League volgde alweer een ontgoocheling voor de Qatarese eigenaars. PSG werd al in de achtste finales gewipt door Real Madrid.

Hoewel Pochettino nog een contract voor een jaar had in Parijs, was wel al even duidelijk dat het bestuur niet wou doorgaan met de Argentijn. Het had zijn oog laten vallen op Christophe Galtier.

De weg voor Galtier lijkt nu vrij, want PSG zou ongeveer 25 miljoen euro betalen om het contract van Pochettino en zijn staf te ontbinden.