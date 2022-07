Wat een dag voor Wout van Aert in de Tour! Na een indrukwekkende coup van zijn Jumbo-Visma pakte de geletruidrager uit met een heerlijke solo. Stof genoeg dus om over na te praten in Vive le Vélo. Karl Vannieuwkerke doet dat vanavond met analist Bert De Backer, Benji Naesen, één van de bezielers van Lanterne Rouge Cycling Podcast, en muzikant Geert Verdickt (Buurman).