Juniore Roos Vanotterdijk (17) pakt EK-brons op 50m rugslag, BR in halve finale

Vanotterdijk had dinsdag in de halve finales met 28"50 een Belgisch record gevestigd. De 17-jarige zwom sneller dan de 28"66 van Jade Smits in 2021.

Vanotterdijk ging met de derde tijd naar de halve finale en maakte dat dus opnieuw waar in de finale. Het Ek vindt plaats in Otopeni.



Vandaag zwemt Vanotterdijk de finale van de 100 meter vlinderslag. Daarin zette ze zowel in de reeksen (59"31) als in de halve finales (59"15) de snelste tijd neer. Dus ook daar zijn er medaillekansen.