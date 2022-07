José De Cauwer: "Van Aert steekt momenteel boven alles en iedereen uit"

Renaat Schotte: "Als zoiets gebeurt, zou je uit de studio willen stormen om meteen mee te gaan hossen met de vele Belgische wielerfans die over het hele land aan het vieren zijn. Want wat vandaag gebeurd is, is ongelooflijk."

José De Cauwer: "In het Frans zouden ze zeggen: du jamais vù. Maar wij zijn er wel degelijk getuige van geweest!"

Renaat Schotte: "Je kunt dit plan uittekenen op voorhand, maar om het dan ook nog uit te voeren..."



José De Cauwer: "Ze hebben het al eens gedaan in Parijs-Nice. Het was een verrassingsaanval, maar toch ook niet écht verrassend. Maar toch hebben zich nog een aantal toppers zich laten verrassen."

"Het was eigenlijk een zege op zijn Van der Poels. Maar bij Alpecin dachten ze alles onder controle te hebben. Tot ze bij Jumbo-Visma het gas openzetten en enkel Ineos mee was. We zagen maar 2 ploegen meer in beeld."

"De afwerking mocht er ook wel zijn, met de rug naar doel de bal erin gekopt. Van een renner die op dit moment boven alles en iedereen uitsteekt."