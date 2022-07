EK zeilen: Lefèbvre en Pelsmaekers vallen terug naar 20, Maenhaut en Geurts stijgen naar 26

clock 17:21 17 uur 21. Belgische mannen vallen terug naar 20. Het was een mindere dag voor Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers, die 9 plaatsen verloren en van 11 naar 20 terugvielen. Er werden 3 regatta's gezeild, goed voor een 16e, 22e en 20e plaats. Na 12 races tellen de twee 100 punten. De Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel Paul leiden met 41 punten. Er staan nog 5 races op het menu voor de medaillerace op zondag. Daarin doet de top 10 mee en zijn er dubbele punten. Bij de vrouwen gingen Isaura Maenhaut en Anouk Geurts ook achteruit, 4 plaatsen, ze staan na 12 regatta's 26e. Ze kenden nochtans een goeie dag in de Silver Fleet met een 2e, 2e en 1e plaats. Op kop liggen de Zweedse vrouwen Vilma Bobeck en Rebecca Netzler op kop met 46 punten. Ook in de 49er FX zijn er nog 5 races voor de medaillerace van zondag. . Belgische mannen vallen terug naar 20 Het was een mindere dag voor Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers, die 9 plaatsen verloren en van 11 naar 20 terugvielen. Er werden 3 regatta's gezeild, goed voor een 16e, 22e en 20e plaats.



Na 12 races tellen de twee 100 punten. De Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel Paul leiden met 41 punten. Er staan nog 5 races op het menu voor de medaillerace op zondag. Daarin doet de top 10 mee en zijn er dubbele punten.



Bij de vrouwen gingen Isaura Maenhaut en Anouk Geurts ook achteruit, 4 plaatsen, ze staan na 12 regatta's 26e. Ze kenden nochtans een goeie dag in de Silver Fleet met een 2e, 2e en 1e plaats.



Op kop liggen de Zweedse vrouwen Vilma Bobeck en Rebecca Netzler op kop met 46 punten. Ook in de 49er FX zijn er nog 5 races voor de medaillerace van zondag.

clock 08-07-2022 08-07-2022.

clock 18:59 18 uur 59. Lefèbvre en Pelsmaekers verliezen plekje. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers zijn van de 10e naar de 11e plek gezakt op het EK zeilen in de 49er-klasse. De olympiërs begonnen de dag goed met een 6e en 2e plek in het Deense Aarhus, maar moesten ook vrede nemen met een 18e plek in een regatta. Na negen proeven staan ze 11e met 46 punten. De Nederlanders Bart Lambrieux en Flrois van de Werken blijven op kop met 29 punten. Er staan nog 8 regatta's op het programma voor de medaillekoers op zondag. Daar mag de top 10 aan deelnemen. Bij de vrouwen blijven Isaura Maenhaut en Anouk Geerts op de 30e plek staan. Ze pakten wel een tweede plek in een van de drie regatta's van de dag, maar eindigden ook eens 19e en 20e. Na 9 proeven hebben ze 102 punten. De Zweden Vilma Bobeck en Rebecca Netzler staan op kop met 21 punten. Bij de vrouwen staan er nog 5 regatta's op het programma voor de medaillekoers. . Lefèbvre en Pelsmaekers verliezen plekje Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers zijn van de 10e naar de 11e plek gezakt op het EK zeilen in de 49er-klasse.



De olympiërs begonnen de dag goed met een 6e en 2e plek in het Deense Aarhus, maar moesten ook vrede nemen met een 18e plek in een regatta. Na negen proeven staan ze 11e met 46 punten.



De Nederlanders Bart Lambrieux en Flrois van de Werken blijven op kop met 29 punten. Er staan nog 8 regatta's op het programma voor de medaillekoers op zondag. Daar mag de top 10 aan deelnemen.



Bij de vrouwen blijven Isaura Maenhaut en Anouk Geerts op de 30e plek staan. Ze pakten wel een tweede plek in een van de drie regatta's van de dag, maar eindigden ook eens 19e en 20e.



Na 9 proeven hebben ze 102 punten. De Zweden Vilma Bobeck en Rebecca Netzler staan op kop met 21 punten. Bij de vrouwen staan er nog 5 regatta's op het programma voor de medaillekoers.

clock 07-07-2022 07-07-2022.

clock 17:55 17 uur 55. Lefèbvre en Pelsmaekers doen het uitstekend. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers zijn na de 3 races van woensdag opgeklommen naar de 10 plaats in de 49er-klasse. De olympiërs kenden een goede dag en eindigden op de 3e, 2e en 8e plaats. Daarmee tellen ze 25 punten na 7 races en stijgen ze 13 posities in de tussenstand. De Nederlanders Bart Lambriex en Floris van de Werken behouden hun koppositie met 11 punten op de teller. Er staan nog 11 wedstrijden op het programma voor de medaillerace van zondag, waarin de 10 eerste duo's aantreden en ook een verdubbeling van de punten tegemoet mogen zien. Bij de vrouwen zijn Isaura Maenhaut en Anouk Geurts dan weer in vrije val in de 49erFX-klasse. Het duo beleefde aanvankelijk een moeilijke dag met een 18e en 22e plaats, alvorens in de laatste regatta toch op een verdienstelijke 5e plaats te finishen. Na 6 races begeven Maenhaut en Geurts zich op de 30e plek in het klassement met 61 punten. De Denen Johanne et Andrea Schmidt blijven aan de leiding met 12 punten. Er volgen nog 8 wedstrijden in aanloop naar de medaillerace van zondag. . Lefèbvre en Pelsmaekers doen het uitstekend Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers zijn na de 3 races van woensdag opgeklommen naar de 10 plaats in de 49er-klasse.



De olympiërs kenden een goede dag en eindigden op de 3e, 2e en 8e plaats. Daarmee tellen ze 25 punten na 7 races en stijgen ze 13 posities in de tussenstand. De Nederlanders Bart Lambriex en Floris van de Werken behouden hun koppositie met 11 punten op de teller.



Er staan nog 11 wedstrijden op het programma voor de medaillerace van zondag, waarin de 10 eerste duo's aantreden en ook een verdubbeling van de punten tegemoet mogen zien.



Bij de vrouwen zijn Isaura Maenhaut en Anouk Geurts dan weer in vrije val in de 49erFX-klasse. Het duo beleefde aanvankelijk een moeilijke dag met een 18e en 22e plaats, alvorens in de laatste regatta toch op een verdienstelijke 5e plaats te finishen.



Na 6 races begeven Maenhaut en Geurts zich op de 30e plek in het klassement met 61 punten. De Denen Johanne et Andrea Schmidt blijven aan de leiding met 12 punten. Er volgen nog 8 wedstrijden in aanloop naar de medaillerace van zondag.

clock 06-07-2022 06-07-2022.

clock 23:53 23 uur 53. Lefèbvre en Pelsmaekers kamperen op de 23e stek. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers staan in de 49er op de 23e plek na dag 1 in Aarhus. Lefèbvre en Pelsmaekers moeten na 3 races, waarin ze 4e, 13e en 8e werden, vrede nemen met de 23e plaats (25 punten). De Belgische tandem stond aanvankelijk 22e, maar zakte een plaats nadat de wedstrijdjury een Kroatische boot na een klacht een andere score toegekend had, waardoor die steeg in de tussenstand. De Nederlanders Bart Lambriex en Floris van de Werken (6 punten) staan aan kop. Lefèbvre en Pelsmaekers moeten 9 kwalificatieraces afwerken waarna 8 finaleraces en de medaillerace volgen. . Lefèbvre en Pelsmaekers kamperen op de 23e stek Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers staan in de 49er op de 23e plek na dag 1 in Aarhus.



Lefèbvre en Pelsmaekers moeten na 3 races, waarin ze 4e, 13e en 8e werden, vrede nemen met de 23e plaats (25 punten). De Belgische tandem stond aanvankelijk 22e, maar zakte een plaats nadat de wedstrijdjury een Kroatische boot na een klacht een andere score toegekend had, waardoor die steeg in de tussenstand.

De Nederlanders Bart Lambriex en Floris van de Werken (6 punten) staan aan kop. Lefèbvre en Pelsmaekers moeten 9 kwalificatieraces afwerken waarna 8 finaleraces en de medaillerace volgen.

clock 23:52 23 uur 52. Maenhaut en Geurts op 22. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts staan dinsdag na afloop van de 1e dag van het EK 49erFX in het Deense Aarhus op de 22e plaats. Maenhaut en Geurts eindigden de 3 regatta's respectievelijk als 14e, 8e en 16e. Met een totaal van 38 punten staan ze op de 22e plaats. De leiding is in handen van het Deense duo Johanne en Andrea Schmidt, die 8 punten totaliseren. Na 6 kwalificatieraces volgen 8 finaleraces, waarna de beslissing in de medaillerace valt. . Maenhaut en Geurts op 22 Isaura Maenhaut en Anouk Geurts staan dinsdag na afloop van de 1e dag van het EK 49erFX in het Deense Aarhus op de 22e plaats.



Maenhaut en Geurts eindigden de 3 regatta's respectievelijk als 14e, 8e en 16e. Met een totaal van 38 punten staan ze op de 22e plaats.



De leiding is in handen van het Deense duo Johanne en Andrea Schmidt, die 8 punten totaliseren. Na 6 kwalificatieraces volgen 8 finaleraces, waarna de beslissing in de medaillerace valt.



clock 13:58 13 uur 58.