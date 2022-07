Alberto Bettiol deelt plaagstoot uit aan Jasper Philipsen: "Ik geef het stokje met plezier door"

Het wordt stilaan een gimmick dit seizoen. Verkeerdelijk juichen en vervolgens het spreekwoordelijke stokje doorgeven aan de volgende pineut. Het begon met Wout van Aert, die vorige maand in de Dauphiné al juichend nog geklopt werd door David Gaudu.



Van Aert was er een week later als de kippen bij om de beschamende trofee door te sluizen naar Alberto Bettiol, toen die in de Ronde van Zwitserland de pelotonsprint won, maar niet doorhad dat Andreas Leknessund al solo gefinisht was.

Bijna een kopie van wat Jasper Philipsen vandaag meemaakte in de Tour dus. Bettiol zag zijn kans dan ook schoon en tweette: "Ik geef het stokje met plezier door aan jou, Jasper!" Philipsen kon er wel mee lachen: "Merci, Alberto, da's echte sportiviteit."