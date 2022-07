17-jarige Roos Vanotterdijk zwemt Belgisch record op 50 meter rugslag

Op het EK zwemmen voor junioren in het Roemeense Otopeni tikte Roos Vanotterdijk aan in 28"50. Daarmee was het 17-jarige talent sneller dan het Belgisch record (28"66) dat sinds 2021 in handen was van Jade Smits.

Vanotterdijk plaatste zich met haar Belgisch record voor de finale van de 50 meter rugslag. Onze landgenote zwom in Roemenië de 3e tijd van alle deelneemsters en mag dus medaillehoop koesteren. De finale vindt woensdag plaats.