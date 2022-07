Lotto Soudal laat De Gendt niet ontsnappen met contractverlenging van 2 jaar

“Ik ben nieuwsgierig naar de evolutie van de ploeg in de komende jaren met de ontbolstering van jonge talenten als Arnaud De Lie of Maxim Van Gils en de nieuwe cosponsor die aan boord komt."

Maar De Gendt heeft zijn beste vorm teruggevonden. In de Ronde van Italië veerde onze landgenoot weer op met een knappe zege in Napels. "Stoppen? Ik doe dit nog te graag", klonk het plots.

Wat één overwinning niet kan veranderen. In 2021 zinspeelde De Gendt nog op zijn pensioen. Hij was overtraind en haalde niet zijn gebruikelijke niveau. In de Tour kon de ontsnappingskoning zich niet tonen.

Lelangue: "Met De Gendt ben je nooit klaar"

"Thomas De Gendt in de aanval in een Lotto Soudal-truitje, dat is voor alle wielervolgers een heel vertrouwd beeld”, zegt John Lelangue, CEO van de ploeg.

“Hoewel we hem allemaal kennen als een grappenmaker die nooit opgeeft, was het vorig seizoen niet altijd even gemakkelijk voor hem. Ik ben dan ook heel blij om te zien hoe hij dit seizoen teruggekeerd is."

"In eerste instantie door hard voor de ploeg te werken wanneer dat nodig was. Maar met zijn ritoverwinning in de Giro heeft hij opnieuw bewezen wat iedereen eigenlijk al wist: met Thomas De Gendt ben je nooit klaar.”