Leclerc krijgt uitbrander na kritiek op Ferrari: "Ik kan mijn ontgoocheling niet verbergen"

Ferrari boekte zijn eerste overwinning sinds de Australische GP begin april, maar niet Charles Leclerc mocht vieren, wel ploegmaat Carlos Sainz. Niet ideaal als de Scuderia de WK-strijd nog spannend wil maken. Leclerc, die een uitstekende kans had om 19 punten in te lopen op WK-leider Max Verstappen, moest vrede nemen met een 4e plek en maakte zo maar 6 punten goed op zijn Nederlandse rivaal. En dat had anders kunnen lopen. In de 37e ronde op Silverstone moest de safetycar uitrukken na pech voor Esteban Ocon. De volledige top 6 werd prompt naar de pitstraat geroepen voor nieuwe banden, behalve ... raceleider Leclerc. De Monegask was - op zijn versleten banden - dan ook een gemakkelijke prooi voor de jagers op verse, zachte banden. Sainz had bij de herstart geen medelijden met zijn ploegmaat en knalde naar zijn eerste overwinning uit zijn F1-carrière. Een zoveelste blunder van Ferrari? "We dachten dat er te weinig ruimte was om beide bolides te laten stoppen", verklaarde teambaas Mattia Binotto.

Leclerc was na afloop dan ook niet te spreken over de tactiek van Ferrari. De Monegask was ziedend en stak zijn ongenoegen ook niet weg. "De hoeveelheid tijd die we in deze race hebben verloren... Oh my god", sakkerde hij. "De overwinning van Carlos is het enige goede dat vandaag is gebeurd... Ongelofelijk." Voor Leclerc nog meer schade kon aanrichten, werd hij door teambaas Binotto opzij genomen. De Italiaan gaf zijn poulain een standje voor de camera van Sky Sports. "Wat je ook doet, bekritiseer het team niet", hoorden de commentatoren Binotto zeggen. De kritiek was nochtans op zijn plaats, want Ferarri vergat belangrijke knopen door te hakken op Silverstone. Terwijl Red Bull Sergio Perez dit seizoen al meermaals aan de kant schoof voor Max Verstappen, weigert de Scuderia om Leclerc eenzelfde voorkeursbehandeling te geven. Ook in het begin van de race was Leclerc, ondanks een beschadigde voorvleugel, sneller dan zijn Spaanse ploegmaat. Maar Ferrari kwam niet tussen.

Het is niet voor het eerst dat Ferrari steken laat vallen in de WK-strijd. Leclerc was dan ook "heel, heel ontgoocheld". Daarom ging hij ook verhaal halen bij Binotto over de aanpak. "We konden van banden hebben gewisseld, maar ik moest op het circuit blijven", vertelde Leclerc. "Dus dat heb ik ook gedaan. Dan werd het een moeilijk verhaal." "Zelfs met schade deed ik mee voor de overwinning. Het is jammer dat het nu weer niet is gelukt. Dit is een grote ontgoocheling, dat kan ik niet verbergen." "Maar ik wil niet dat de focus op mijn teleurstelling ligt, maar ook op de overwinning van Sainz. Die eerste zege is altijd heel speciaal. Dit is een heel mooi resultaat voor hem, maar zeer teleurstellend voor mij."

