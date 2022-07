De trein van Caleb Ewan staat er (nog) niet: "Er is geen vertrouwen"

Een 13e en een 9e plaats: de doortocht van Caleb Ewan (27) in Denemarken is niet om over naar huis te schrijven. Lotto-Soudal liet zijn traditionele sprinterstrein thuis en die keuze pakt voorlopig verkeerd uit. Frank Hoste was in Sporza Tour op Radio 1 scherp voor de Belgische ploeg.