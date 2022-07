Bas Tietema laat Tadej Pogacar rappen: "Hij vindt het heel leuk om te doen"

Bas Tietema en zijn bende zijn niet aan hun proefstuk toe met "Wielerhart". “Het is drie jaar geleden begonnen. Elk jaar maken we een beetje voor de grap een nummer. Vorig jaar ging het nog over Roglic. Wij kunnen eigenlijk helemaal niet zingen. Een producer moet ons geluid daarom meestal rechttrekken."

"Dit jaar dachten we: laat ons samen met een coureur een nummer maken. Pogacar is natuurlijk een topsporter, maar het is eigenlijk ook gewoon een hele jonge jongen die het heel leuk vindt om dit soort dingen te doen."

De Sloveen was dan ook snel overtuigd om mee te werken. "We stuurden hem een berichtje en hij zei: “Ja gaaf, laten we dat doen!” We hebben toen een nummer gemaakt en hij wou graag rappen. Op afstand hebben we dat dan allemaal in elkaar gemixt."

"Pogacar doet wel vaker rapmoves, zo kwam ook het rapidee tot stand. Hij

had het al eens eerder zelf gedaan en toen dachten we om dat eens professioneel in een nummer te doen."

Een zomerhit scoren met "Wielerhart" is niet meteen de ambitie van Tietema & co. “We wilden eigenlijk meegeven dat het plezier van het wielrennen, of je nu de Tour de France rijdt of gewoon zelf door de wind fietst op een trainingsrondje, er voor iedereen is en het ook iedereen met elkaar verbindt."