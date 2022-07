"Hoe Peter Sagan met die snelheid in een gat duikt, is niet meer veroorloofd"

De renners zijn gisterenavond van Denemarken naar Frankrijk gevlogen, onze radiocommentatoren vullen hun rustdag in met een lange autotrip. Christophe Vandegoor en Sven Nys blikten tijdens de lange tocht hun podcast in. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Peter Sagan en Fabio Jakobsen versus Dylan Groenewegen: beluister hier de onderwerpen die aan bod kwamen.

Ook het duo van Sporza Tour op Radio 1 zag zaterdag en zondag een hectische massasprint met Peter Sagan (4e en 6e) als een van de animatoren. "Hij haalt toeren uit als een acrobaat die eigenlijk niet meer thuishoren in de laatste 2 à 3 kilometer", stelt Sven Nys. "Hij leunt heel vaak tegen anderen aan om plaats te creëren waar die ruimte er niet is. Zo brengt hij renners uit balans en duikt hij in een klein gat." "Maar dat doet hij ook met een snelheid van 70 kilometer per uur. Dat is niet meer veroorloofd. We hebben al te veel incidenten meegemaakt."

Er is frustratie bij Sagan en dat begrijp ik. Hij is beter dan de afgelopen jaren. Maar wat hij doet en hoe hij ruimte creëert, dat is er wel over. Sven Nys

"Het lijkt altijd wel iets te zijn met Peter Sagan", oppert Christophe Vandegoor, die verwijst naar onder meer de verbale vete tussen Sagan en Wout van Aert in Poitiers in de Tour van 2020. "Ik vond het heel vreemd dat Sagan gisteren zo reageerde terwijl er zondag meer ruimte was dan zaterdag. Toen was er geen gat waar hij wilde induiken", vult Sven Nys aan. "Er is frustratie bij Sagan en dat begrijp ik. Hij is beter dan de afgelopen jaren. Je merkte ook dat zijn reactie na de finish helemaal anders was. Maar wat hij doet en hoe hij ruimte creëert, dat is er wel over."

"Er moet een lijn getrokken worden"

Een massasprint is altijd een gevecht tussen cowboys, maar zaterdag en zondag hield iedereen toch meer dan één keer zijn hart vast. Ook sommige sprinters hadden toch even moeten slikken. Maar de vaststelling is wel dat er niet gesanctioneerd is de voorbije dagen. Hoe moeten we dan naar die eeuwige twistappel kijken? Sven Nys: "Consequent zijn is de eerste regel. Nieuwe wetten worden vaak streng toegepast, maar brokkelen daarna af. Kijk naar de afvalzones, het gebruik van fietspaden en het ellebogenwerk." "Organisatoren moeten ook blijven nadenken over de finish. Laat die verkennen door ex-renners. Kan dit? Is dit haalbaar als aankomst? En wees consequent in de communicatie en de sancties." "Als je dat plaatje lang volhoudt, dan kan er iets veranderen. Natuurlijk zal je altijd balanceren op een slappe koord. Atleten nemen gigantische risico's, maar er moet een lijn getrokken worden."

Ook deze thema's komen aan bod