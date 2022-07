Woeste en vloekende Sagan wijst Van Aert met de vinger na sprint: "Blij dat ik nog heel ben"

Al had Sagan schijnbaar een eigen interpretatie van de feiten. Volgens de Slovaak hinderde Van Aert hem in zijn sprint. En dus kon hij zijn woede maar moeilijk wegsteken. Eerst een vingertje, dan woorden die op de Amerikaanse televisie weggebiept zouden worden. Voor de slechte liplezers: het begint met een 'M' en eindigt met een 'R'.

De zevenvoudig winnaar van de groene trui probeerde door een te klein gaatje naast Wout van Aert - wel wat afwijkend van zijn lijn - te duiken, maar slaagde daar ondanks wat gebeuk niet in.

Peter Sagan doet weer mee voor de knikkers in de massasprints en dat zal Wout van Aert geweten hebben.

Je moet gewoon maar naar de televisie kijken om een oordeel te vellen over de sprint.

"Ik zat in de juiste positie, maar er ontbrak nog iets", analyseerde Sagan bij Eurosport. "Er is een jury om beslissingen te nemen. Ik ben vooral blij dat ik nog heel ben. Je moet gewoon maar naar de televisie kijken om een oordeel te vellen over de sprint."

Zijn ploegleider Jean-René Bernaudeau klonk gematigder: "Peter was vooral boos omdat hij de benen had om te winnen. Van Aert heeft hem een beetje ingesloten, hij maakte een kleine fout door het gat langzaam dicht te gooien. Het was op de rand van het toelaatbare."



Ook twee jaar geleden gingen Sagan en Van Aert al met elkaar in de clinch tijdens de Tour. Toen deelde de Slovaak een beuk uit aan onze landgenoot, die daardoor naast de zege greep en zijn collega op een middenvinger trakteerde. Sagan werd later gedeclasseerd.