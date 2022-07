Spanje klopt Italië in thriller op WK waterpolo, VS is wereldkampioen bij de vrouwen

Spanje was de voorbije jaren niet echt gelukkig in het waterpolo. Op de Spelen eindigden de Spaanse mannen op de ondankbare 4e plaats, op het vorige WK verloor het in de finale tegen Italië.



Maar nu heeft Spanje dus zijn revanche beet. Na de reguliere speeltijd stond het 9-9, waarna strafworpen over de wereldtitel moesten beslissen. De Spanjaarden wonnen die met 6-5.



Eerder op de dag in Boedapest had Griekenland al beslag gelegd op het brons door Kroatië te verslaan (9-7).

Bij de vrouwen maakte de VS zijn favorietenrol waar. De drievoudige titelverdediger op het WK versloeg Hongarije in de finale met 9-7.