Niet allemans vriend: "Grote klasse hoe Patrick Lefevere achter zijn coureurs staat"

Yves Lampaert verraste vriend en vijand - en zichzelf - in de openingstijdrit (mét geel erbovenop) en Fabio Jakobsen won bij zijn allereerste sprintkans in zijn allereerste Tour. Reden tot feesten voor Patrick Lefevere.



Gisteren schoof Brian Holm, ploegleider bij Quick Step - Alpha Vinyl, aan tafel in Vive le Vélo. Hij was ideaal geplaatst om een beeld te schetsen van Lefevere. "Wie Patrick voor mij is? Slim en af en toe een speciale", klinkt het eerlijk over de man die al meer dan 40 jaar een ploeg leidt. "Hij is er nog altijd bij."



"Je kunt Patrick altijd bellen, hij neemt altijd op. Als er bijvoorbeeld iets in de kranten staat, kan je hem bellen en dan is hij altijd rustig."



Wat Holm het belangrijkste vindt: "Hij is er altijd 100 procent voor zijn ploeg. Ook als je niet wint, heb je zijn vertrouwen."





Hij is altijd de beschermheer van zijn renners, vat presentator Karl Vannieuwkerke samen. Daarom kan hij mischien niet altijd goed kritiek verdragen. Daarvan kan Thijs Zonneveld getuigen. De Nederlandse columnist is niet de beste vriend van de Belgische manager. "Voor hem niet, maar ik zeg gewoon wat ik vind en wat ik zie. En dat vindt hij soms heel lastig."



"Maar ik vond onze Twitterconversaties ook wel heel mooi en komisch. Ik vind het jammer dat hij niet meer op Twitter zit. Over zijn filmpje na de zege van Lampaert op Instagram moest ik keihard lachen. Ik kan er wel van genieten."



"Patrick Lefevere is een heel belangrijk figuur. In het boek wielrennen speelt hij echt wel een hoofdrol."