Bikeporn in de Tour: dit zijn de fietsen van de 22 Tour-teams

De voorbije dagen werd er veel gesproken over de nieuwe outfits en nieuw schoeisel van de ploegen in de Tour De France. Zelden ging het over datgene waar de renners mee van start naar finish rijden: hun fiets. Speciaal voor de liefhebbers zetten wij alle bolides uit de Tour 2022 op een rijtje. Welke zou u kopen?