Rani Rosius snelt naar 2e plaats op Nacht van de Atletiek, Tibo De Smet en Noor Vidts maken indruk

Tibo De Smet heeft ijdens de Nacht van de Atletiek in Heusden een toptijd van 1'44"89 neergezet op de 800 meter. Hij verbeterde daarmee ruim zijn persoonlijk record. Met Rani Rosius kwam ook nog een andere blikvanger in actie, ze eindigde op de 100 meter als tweede.

De Nacht van de Atletiek is traditioneel een afspraak voor de top van de Belgische atletiekwereld om zich te meten met enkele sterke buitenlanders. Een straffe prestatie kwam er op de 800 meter van Tibo De Smet. De Smet kroonde zich vorige week al knap tot Belgisch kampioen met een persoonlijk record van 1'45"32, maar in Heusden (1'44"89) ging hij nog een stuk sneller. De Smet komt op de twaalfde plaats terecht op de Europese ranking en was sinds vorige week al geplaatst voor het EK in München in augustus. De Smet dook met zijn tijd in Heusden ook onder de WK-limiet, maar die kwalificaties werden vorige week afgesloten. De Smet komt zo dus net te laat voor Eugene. Op de 800 meter ging de overwinning overigens naar de Australiër Peter Bol (1'44"26). "Ik wist dat ik nog sneller kon, maar niet zo snel", vertelde een tevreden De Smet na afloop. "Nu kom ik tot op vijf honderdsten van het persoonlijk record van Eliott Crestan, mijn idool. Ik nestelde mij in het begin van de race achterin, maar voelde toen al dat ik nog heel wat kon opschuiven en dat lukte ook." De gemiste WK-kwalificatie is geen al te grote teleurstelling voor De Smet: "Van in het begin van het seizoen is mijn doel het EK in München geweest, dus ik ga niet treuren en vooral genieten. De komende weken plan ik niet veel wedstrijden en wil ik me op training voorbereiden op dat EK."

Rosius botst op Nederlandse, Vleminckx wint bij mannen

Op de 100 meter kwamen nog enkele Belgische atleten in actie. Bij de vrouwen liep Rani Rosius in een tijd van 11"39 naar de 2e plaats na de Nederlandse Jamile Samuel. Bij de mannen won Kobe Vleminckx in 10"26, amper 1 honderdste boven zijn persoonlijke record.

Noor Vidts lijkt klaar voor WK, Verheyden onder EK-limiet