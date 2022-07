Na het sprookje van Yves Lampaert gisteren, was er vandaag het sprookje van Fabio Jakobsen in de Tour. Van de hel in Katowice naar de hemel in Nyborg. En er was natuurlijk het geel voor Wout van Aert. Karl Vannieuwkerke praat erover na in Vive le Vélo met renner Jan Bakelants en ploegleider Brian Holm. Ook columnist Thijs Zonneveld schuift later nog mee aan tafel.