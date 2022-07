Christophe Vandegoor: "Met Tom Steels verliest Quick Step-Alpha Vinyl zijn tactisch brein"

Zaterdagochtend volgde er opnieuw slecht nieuws vanuit The Wolfpack. De Britse persman Phil Lowe, die na de tijdrit nog innig knuffelde met winnaar Lampaert, testte ook positief. "Zo is er zeker ongerustheid binnen de ploeg geslopen", vertelt radioreporter Christophe Vandegoor vanuit Denemarken.

De onverwachte tijdritzege van Yves Lampaert zorgde vrijdag voor euforie binnen de blauwe brigade van Patrick Lefevere. Maar enkele uren later volgde er al een domper op die feestvreugde. Ploegleider Tom Steels testte positief op covid, zijn Tour zit erop. Davide Bramati is zijn vervanger in de volgwagen.

De laatste jaren in de klassiekers zit Wilfried Peeters aan het stuur, maar de man die de communicatie verzorgt en de tactische lijnen uitstuurt, is toch vooral Tom Steels

Ik wil geen afbreuk doen aan Peeters of Bramati, maar Steels is toch de man die de cool bewaart en de tactische lijnen uitzet. Zijn verlies is niet onbelangrijk."



Het coronabeestje blijft Quick Step-Alpha Vinyl zo al een tijdje achtervolgen, want eerder moest meesterknecht Tim Declercq ook al thuisblijven wegens een positieve test. "Dat wordt een beetje vervelend natuurlijk", zegt Vandegoor. We zijn nog maar net bezig aan de Tour en Declercq moest al thuisblijven. Plezant is dit alleszins niet."