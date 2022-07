Verstappen werkt op zijn voorwaarden opnieuw mee aan populair "Drive to Survive" van Netflix

Max Verstappen was nog wel te zien in de eerste twee seizoenen van Drive to Survive op Netflix, maar verdween van het toneel in seizoenen drie en vier.

De Nederlander weigerde nog mee te werken vanwege de manier waarop de makers de piloten neerzetten. Volgens Verstappen werden sommige gebeurtenissen overdreven gedramatiseerd en de onderlinge rivaliteit overdreven.



Na een recent gesprek met de producenten staat Verstappen wel weer open voor een rol in de serie, maar dan wel op zijn voorwaarden. "We hebben een kort, maar goed gesprek gehad", zei Verstappen voorafgaand aan de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië op Silverstone.

"Ik wil wat meer inspraak hebben in de manier waarop ik word geportretteerd, in plaats van dat ik een interview geef en dat ik niet weet wat ze daarmee gaan doen. Het moet wat realistischer zijn en ik wil daar wat meer controle over hebben."



Zo wil Verstappen vooraf zien welke beelden van hem worden opgenomen in de serie.