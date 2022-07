Meteen Belgisch succes bij de start van de 109e Tour de France. Niet Wout van Aert, wel Yves Lampaert pakte in Kopenhagen ritwinst en geel. In Vive le Vélo peilt Karl Vannieuwkerke vanavond naar de emoties bij Sarah De Bie, de echtgenote van Van Aert. Ook renners Jan Bakelants en Laurens De Plus schuiven mee aan tafel.