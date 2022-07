Het coronaprotocol tijdens de Tour: een positieve test betekent niet per se een retourticket

Er is al heel wat inkt gevloeid over dame corona in de Tour de France. Een rist renners moest last minute afhaken door een positieve test, maar bijvoorbeeld Bob Jungels (AG2R-Citroën) kon ondanks een "lichtpositieve test" toch starten.

Wat is het protocol indien een renner positief test tijdens de Tour? Piet Daneels, ploegdokter van Intermarché-Wanty Gobert, legt het voor ons uit.

"Donderdag is er een vergadering geweest met de UCI. Daarin is verduidelijkt dat op de rustdagen er voor alle renners en personeel een sneltest zal voorzien worden. Voor het personeel is er aanbevolen om elke twee dagen een test te doen."

Wat als zo'n test een positief resultaat oplevert? Een soort medische commissie zal dan bepalen of de renner in kwestie in de Tour kan blijven of niet. "De beslissing wordt genomen door UCI-arts Xavier Bigard in samenspraak met de ploegdokter en de covidarts van de wedstrijdorganisatie."