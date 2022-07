Europol bevestigt grootschalig onderzoek naar dopingpraktijken bij Bahrain Victorious

"De eigendommen van verschillende renners en hun staf werden doorzocht in België, Spanje, Kroatië, Italië, Polen en Slovenië." Om welke renners het precies gaat, is niet bekend. "Een computer, een telefoon en capsules met onduidelijke inhoud werden in beslag genomen", voegde Eurojust er nog aan toe.

Er werden ook meer details gegeven over de huiszoekingen, uitgevoerd tussen 27 en 30 juni. "In totaal werden veertien locaties doorzocht in zes landen. Drie mensen zijn ondervraagd. Het onderzoek loopt nog en de bewijsstukken worden onderzocht."

"Op basis van een verzoek van de Franse autoriteiten deed de Deense politie ook een inval in een van de Tour-hotels in Kopenhagen. Die internationale activiteit werd gecoördineerd door Europol en Eurojust (de Europese gerechtelijke dienst, red.)."

"Rechtsautoriteiten uit Frankrijk, België, Spanje, Kroatië, Italië, Polen en Slovenië hebben een gecoördineerde actie gevoerd tegen het gebruik van verboden substanties in wielerwedstrijden", luidt het in het persbericht.

Bijna 500 capsules met "onduidelijke inhoud"

Donderdag kondigde het parket van Marseille al aan dat er deze week huiszoekingen zijn uitgevoerd bij leden van Bahrain Victorious, onder wie de ploegmanager, drie renners, een osteopaat en een ploegarts. Ook het hoofdkantoor van het Italiaanse bedrijf WINNING SRL, dat eigenaar is van de ploeg, werd doorzocht.



In Italië werden begin deze week elektronisch materiaal (laptops, smartphones, harde schijven, USB-sticks), farmaceutische substanties en supplementen in beslag genomen. Bij een huiszoeking in Polen werd beslag gelegd op elektronische toestellen en farmaceutische substanties.



In Slovenië ging het om onder meer 412 capsules met bruine inhoud en 67 capsules met witte inhoud. Ook in Spanje werden elektronische toestellen in beslag genomen. Verder werden drie personen ondervraagd, zo meldt Eurojust.

Bahrain Victorious wilde donderdag op de persbabbel voor de Tourstart niet ingaan op vragen over de geruchten. "We zouden graag meer details willen, alleen al om de reden van deze inval te begrijpen, maar die hebben we niet", luidde het.