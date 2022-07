Emma Meesseman gaat na WNBA-seizoen aan de slag bij Fenerbahce

Fenerbahce is een vaste waarde in de EuroLeague, maar de titel winnen is de Turkse ploeg nog niet gelukt. Om die ambitie kracht bij te zetten heeft de club vrijdag stevig uitgehaald.

Niet alleen Emma Meesseman werd voorgesteld, ook Breanna Stewart. De Amerikaanse power forward werd in 2018 verkozen tot MVP van de WNBA.

Emma Meesseman speelt momenteel met Chicago Sky in de WNBA. Na het Amerikaanse seizoen was ze de laatste zes jaar actief bij Jekaterinenburg in Rusland.

Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden alle Russische clubs uitgesloten van Europees basketbal en was het voor buitenlandse atleten minder evident om in Rusland te spelen.

Wellicht hebben die factoren meegespeeld in de keuze van Meesseman.