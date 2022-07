Dylan Teuns knap 10e in tijdrit: "Zou zonde zijn als die Bahrain-heisa mij alles afpakt"

Eerder vandaag kwam Europol nog met het nieuws naar buiten dat er een grootschalig en internationaal dopingonderzoek gevoerd wordt naar Bahrain Victorious.

Voor de renners van het team was het dan ook geen gemakkelijke opgave om het beste van zichzelf te geven in de openingstijdrit. Ondanks alles deed Dylan Teuns het uitstekend, hij werd 10e.

"Mentaal is dit niet gemakkelijk", reageerde een aangeslagen Teuns bij Wielerflits. "Het is ook geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Je verwacht je daar niet aan. Na de Waalse Pijl was ik een held, nu word ik afgemaakt."