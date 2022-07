Deense fans eren betreurde Chris Anker Sørensen: "De vriend die we nooit ontmoetten"

Chris Anker Sørensen, voormalig profrenner, was afgelopen september in ons land om het WK wielrennen te verslaan. Maar één dag voor de WK-tijdrit sloeg het noodlot onverbiddelijk toe: Sørensen raakte betrokken bij een ongeval en kwam om het leven.

De voormalige klimmer van Team CSC en Team Saxo Bank stond bekend om zijn aanvallende en wiegende stijl. In 2012 werd hij 14e in de Ronde van Frankrijk en won hij de Superstrijdlust. In 2015 veroverde hij de Deense titel op de weg.

In eigen land was Sørensen na zijn carrière een graag geziene wielerjournalist. Nu, tien jaar na zijn succesvolle Tour, gaat diezelfde Tour van start in zijn Denemarken, redenen genoeg om Sørensen te eren.

Twee Deense fans ontwierpen in een sportcentrum op zo'n 100 kilometer van Kopenhagen een grote tekening van Sørensen met de hashtag #ForChris. Naar verluidt zou er zo'n 200 liter verf in gekropen zijn.

Bij CyclingWeekly reageerden de ontwerpers. "Chris vertegenwoordigde veel van de menselijke kwaliteiten en empathische waarden. We voelden ons altijd verbonden met hem. Hij was als de vriend die we nooit ontmoet hebben. Hij sprak zowel renners als de gewone man op straat aan", sprak Birkeholm Munk.