De lucht is troebel rond Bahrain Victorious: "Na al die tijd moet er wel iets aan de hand zijn"

Het nieuws van Europol over het grootschalige dopingonderzoek naar Team Bahrain Victorious deed gisteren opnieuw de wenkbrauwen fronsen. Christophe Vandegoor en Sven Nys laten hun licht schijnen over de zaak: "Het is alvast heel opvallend dat men een jaar na datum nog altijd met dat onderzoek bezig is."

Een perscommuniqué van Europol, de Europese politiedienst, zorgde gisterochtend opnieuw voor opschudding in het peloton. Het onderzoek dat rond Bahrain Victorious gevoerd wordt, blijkt internationaal gecoördineerd te zijn.

Christophe Vandegoor en Sven Nys, onze radioreporters in Kopenhagen, lieten hun licht schijnen over de situatie. Hangt er stront aan de knikker? "Het is alvast heel opvallend dat men na al die tijd - een jaar na datum - nog altijd met dat onderzoek bezig is, dan is er wel iets aan de hand", vertelt Vandegoor.

Als het onderzoek Europees gecoördineerd is, moeten de onderzoekers toch iets achter de hand hebben? Christophe Vandegoor

"Ook het praktische en financiële aspect vertelt toch wel wat. De Franse politie en overheidsdiensten hebben de Deense collega's meteen ingeschakeld - vandaag weten we zelfs dat het helemaal Europees gecoördineerd is. Dan moeten de onderzoekers toch ergens iets achter de hand hebben?"

"Anders hadden ze kunnen wachten tot de Tour op Frans grondgebied is om in te grijpen. Dat is wat ze vorig jaar ook deden. Toen namen ze gsm's en enkele laptops in beslag bij Bahrain. Ook bij Arkéa Samsic waren er toen huiszoekingen, maar daar hebben we daarna niets meer over vernomen. Over Bahrain des te meer."

De beelden die Europol heeft verspreid, roepen veel vragen op.

"De prestaties bij Bahrain zullen hieronder lijden"

Zal dit in de hoofden kruipen van de renners van Bahrain? "Daar ben ik van overtuigd", klinkt het stellig bij Nys. "Het verleden speelt ook mee. Die renners weten ook hoe het er in de jaren 90 aan toe is gegaan met invallen bij Tourploegen. Elke renner wil in alle rust die etappes afwerken, dat begint nu al met een valse noot."



"Die renners zullen nu ook door journalisten ondervraagd worden over de heisa. Dat neem je mee, terwijl je je eigenlijk wil concentreren op het sportieve. Dat wordt nu verstoord en dat zal de komende dagen ook niet afnemen. De prestaties zullen daar onder lijden, want het mentale en het fysieke gaan altijd hand in hand."



Alvast Dylan Teuns kon de zaak toch min of meer van zich afzetten: de Belg van de geviseerde ploeg reed naar de 10e plaats in de tijdrit.

Bakelants in Vive le Vélo: "Niets concreets van politie, dat vind ik wraakroepend"