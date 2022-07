De laatsten zullen niet de eersten zijn: waarom starten de toppers zo vroeg aan hun tijdrit?

Opvallend. Want in de voorgaande jaren lag het hoogtepunt steeds op het einde van de openingstijdrit. Alleen hebben de ploegen de voorbije dagen uiteraard uitvoerig het weerbericht voor Kopenhagen bestudeerd. En dat kondigt regen aan.

Regen tussen 17 en 18 uur, ook onweer?

Maar iederen zal toch nerveus Buienradar in de gaten houden.

De meteoroloog van het Deens Meteorologisch Instituut voorspelt dat het tussen 17 en 18 uur zal beginnen druppelen. Mogelijk barst er zelfs een flink onweer los. Vandaar de vroege vlucht van de topfavorieten. Al dreigen Van Aert en co met een beetje pech eveneens nat te worden. Bissegger, Roglic en Van der Poel lijken zeker safe te zitten.

in de laatste twee uur zijn het toch mindere goden die starten.

“Ploegen hebben tegenwoordig ook meteorologische contacten die exact vertellen wanneer het zal beginnen regenen”, weet onze commentator Christophe Vandegoor. “De wind zal later in de namiddag eveneens opsteken. Ieder team laat zijn sterkhouders dus vertrekken in de meest droge periode.”

Volgens velen een beetje jammer voor de spanning. Want in de laatste groep renners zitten normaal geen mannen meer wiens tijdrit voor verschuivingen kan zorgen. “Om half zes zullen we de uitslag al kennen”, knikt Vandegoor. “In de laatste twee uur zijn het toch mindere goden die starten.”

Vroeg genoeg de televisie of livestream openzetten dus.