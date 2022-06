Politie valt in alle vroegte opnieuw binnen bij Bahrain-Victorious in Kopenhagen

Er blijft een zweem van verdachtmakingen hangen rond Bahrain Victorious. Na eerdere huiszoekingen maandag bij renners en staf thuis is de Deense politie donderdagmorgen in alle vroegte binnengevallen in het hotel van het team in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Daar vindt vrijdag de 'Grand Départ' van de Tour de France plaats.