Parket van Marseille over Bahrain Victorious: "Ook huiszoeking in België"

"Elektronisch materiaal (telefoons, computers en harde schijven) zijn in beslag genomen, net als geneesmiddelen waarvan de origine onbekend is of waarvoor een voorschrift nodig is."

"Tussen 27 en 30 juni zijn er huiszoekingen uitgevoerd in Italië, Spanje, België, Polen, Slovenië, Kroatië en Denemarken", luidt het. Dat had Bahrain Victorious maandag zelf al naar buiten gebracht, zonder precisering over de locaties weliswaar.

Was er een huiszoeking bij Dylan Teuns begin deze week?

Het parket van Marseille voegde er nog aan toe dat de ploegmanager, 3 renners, een osteopaat en een ploegdokter speurders over de vloer kregen.

Het gaat al zeker om Milan Erzen, de Sloveense patron van de ploeg, de Poolse dokter Piotr Kosielski en de Franse fysiotherapeut Barnabé Moulin.

Erzen is geen onbesproken figuur. Hij werd ook gelinkt aan operatie Aderlass, een groot schandaal rond bloeddoping.

Met Dylan Teuns is dan ook snel de link met de Belgische huiszoeking gelegd, al bestaat ook hier geen duidelijkheid over vanuit de bevoegde instanties. Teuns won vorig jaar een rit in de Tour en dit jaar zegevierde hij in de Waalse Pijl.

De prestaties van Bahrain Victorious springen al een tijdje in het oog. Vooral 2021 was een echt boerenjaar met ritzeges in de Tour (Matej Mohoric 2x en Teuns), de 2e plaats van Damiano Caruso in de Giro, de dagsuccessen van Mark Padoen in de Dauphiné en de knalprestaties van Sonny Colbrelli (EK en Parijs-Roubaix).