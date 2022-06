Met de stadsfiets op het tijdritparcours: "Citytrip, stuk voor lefgozers en power nodig tot aan de finish"

Ex-renner Bert De Backer splitst het parcours in het hart van Kopenhagen na zijn fietstocht in twee delen op.

"Je begint op heel snelle en brede banen. Het is echt mooi. Je hebt het gevoel dat je een citytrip maakt", legt De Backer uit. "Hier kun je weinig tijd winnen of verliezen: je moet zo hard trappen als je kan."

Het tweede gedeelte boren de renners aan met een licht oplopend stuk. "Het zijn niet meer hoogtemeters dan een stevige brug, maar daarna wordt het weer smaller en technischer."

"Met veel snelheid kom je dan aan het laatste deel en daar voel je dat er veel wind zit. Dan heb je zeker power nodig om tot aan de finish te geraken."

Er is zelfs een korte kasseistrook in het parcours gedropt. "Dat is niet evident met een tijdritfiets. Een technisch euvel is snel gebeurd."