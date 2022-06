Florian Vermeersch onder de indruk van Tour-gekte: "Kippenvel. Dit heb ik nog niet meegemaakt"

Florian Vermeersch maakt morgen zijn debuut in de Tour de France. "Ik ben trots op mezelf. Het is een kinderdroom die uitkomt", vertelt Vermeersch over zijn eerste deelname.



"Een van der redenen waarom ik ooit ben beginnen koersen, was om de Ronde van Frankrijk te kunnen rijden. Een speciaal moment dat ik nu ook effectief zal starten."

De eerste kennismaking met de Tour-gekte in Kopenhagen smaakte alvast naar meer.



"Ik kreeg kippenvel op het podium bij de ploegvoorstelling. In ons team hebben we met Andreas Kron een thuisrijder. Dat hij hier geliefd is, was enorm voelbaar. Een kippenvelmoment."