De groene grens van 300 punten: Waar, wanneer en hoe kan Wout van Aert groene trui veiligstellen?

We doken even in de (recente) geschiedenisboeken en stelden vast: als Wout van Aert op de Champs-Elysées wil pronken in het groen, zal hij de kaap van de 300 punten zeker moeten ronden. In 2019 werd het puntensysteem namelijk hervormd. De winnaars nadien waren Peter Sagan (2019), Sam Bennett (2020) en Mark Cavendish (2021). Het trio torende steeds eenzaam boven de kaap van de 300 punten uit.

De lat voor Van Aert is gelegd.

Vorig jaar won Mark Cavendish groen met 337 punten. Michael Matthews werd tweede met 291 jetons.

De groene formule

Om te beginnen, helpen we graag even een misvatting de wereld uit. Hoewel het steeds sprintertypes zijn die in Parijs het groen aanmeten, kunnen er niet enkel punten gesprokkeld worden in tussen- of massasprints. Ook in heuvelachtige parcours, bergetappes en zelfs tijdritten kan de kassa serieus rinkelen voor het puntenklassement. Flashback naar de Tour de France van vorig jaar: Van Aert won toen de tijdrit, de Mont Ventoux-etappe en de koninklijke sprint in Parijs. *Tsjing Tsjing*. Dat alleen zou onze landgenoot al 90 punten opleveren. We maken de rekening.

Belangrijk om vooraf te weten: de prijzenpot is niet in elke rit even hoog. De Tour-organisatie categoriseerde 4 soorten ritten: een vlakke rit, een heuvelachtige rit, een bergrit en een tijdrit. Bij elk type rit is de verdeling van de punten anders. In onderstaande tabel kan u in detail de puntenverdeling bekijken.

Van Aert als voorbeeld: 20 (tijdrit) + 20 (Mont Ventoux) + 50 (Champs-Elysées) = 90 punten.

Plaats rituitslag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Punten "vlakke rit" 50 30 20 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 2. Punten "heuvelachtige rit" 30 25 22 19 17 15 11 9 7 6 5 4 3 2 1 3. Punten "bergrit" 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4. Punten "tijdrit" 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Homo Universalis

De cijfers liegen niet. De vlakke ritten zijn ook dit jaar weer de echte puntenboerderijen in de Tour de France.

Een mes dat langs twee kanten snijdt voor Wout van Aert: veel punten te verdienen, maar minstens evenveel concurrentie af te troeven. Rassprinters als Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen en Caleb Ewan sprinten er steevast in de weg. Een reële bedreiging voor het groen van onze landgenoot.

Zet dus, net zoals Van Aert, een kruisje naast ritten 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 19 en 21 - die staan gecategoriseerd als een "vlakke rit". Al moet die benaming met een serieuze korrel zout genomen worden. Naar biljartvlakke parcours blijft het zoeken in het glooiende Franse landschap. Tour-orakels voorspellen slechts 5 à 6 massasprints. Ook bij de tussensprints zal diezelfde sprintersgilde op post zijn. Daar treft Van Aert een nóg frissere beroepstroep. Waarom? De tussenspurten worden deze Tour doorgaans vroeg in alle ritten georganiseerd én brengen evenveel punten op als een tijdrit. Dat wordt drummen.

Plaats tussensprint: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punten 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gelukkig kan de Belgische Homo Universalis ook elders zijn groentjes opeten ... Het vernieuwde puntensysteem speelt namelijk in het voordeel van de "totaalrenners". Zo zijn er naast de "vlakke ritten" ook een pak punten te verdienen in de heuvelachtige ritten, bergetappes en tijdritten. De polyvalentie van Van Aert is dus zijn grootste troef voor het groen. Dat weet ook Erik Zabel, die zelf 6 keer de groene trui mocht aanmeten in Parijs. "Van Aert is de topfavoriet voor groen omdat hij de meest complete renner is. Hij kan zijn slag slaan in de lastigere etappes, waar "pure" sprinters steevast moeten afhaken."

Van Aert is de topfavoriet voor groen omdat hij de meest complete renner is Erik Zabel

Zo zal Wout van Aert ook het verschil proberen te maken op de meer geaccidenteerde parcours. Remember de 90 punten-hattrick in de Tour van vorig jaar. Wout van Aert kan bijvoorbeeld ook knallen op de gravelstrook naar La "Super" Planche des Belles Filles. Een overwinning in die "heuvelachtige rit" - net zoals etappes 7, 10, 14 en 16 - zou een bonus van 30 punten kunnen opleveren. Als onze landgenoot opnieuw aan een Mont Ventoux 2021-scenario zou denken, liggen er 20 punten aan de aankomst van "bergritten" 9, 11, 12, 17 en 18 te wachten.

Het plan lijkt simpel op papier: meesprinten in de massa- en tussensprints, én het verschil maken in de zwaardere etappes. Hoe Van Aert precies het groen zal proberen te veroveren, blijft afwachten. Maar keuzemogelijkheden, die liggen er voor het rapen voor de alleskunner. Zo mag hij vandaag al zijn eerste kloofje (van 20 punten?) proberen te slaan met de typesprinters.

Overzicht type ritten: Vlakke ritten: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 19 en 21

Heuvelachtige ritten: 7, 10, 14 en 16

Bergritten: 9, 11, 12, 17 en 18

Tijdritten: 1 en 20