Bahrain Victorious weigert vragen over inval en breekt persbabbel vliegensvlug af

Bahrain Victorious blijft op de radar van de Franse recherche staan. Vorige week waren er al huiszoekingen bij enkele leden van de ploeg, vanochtend was er weer een bezoekje van de politie in het rennershotel in Kopenhagen.

De verplichte persbabbel voor de openingsdag van de Tour de France werd dan ook een logische richting uitgestuurd, maar dat zinde de geplaagde formatie allerminst.

Ploegleider Vladimir Miholjevic nam bij aanvang het woord. "We willen graag informatie over het onderzoek met u delen, maar we hebben eigenlijk niets meer te zeggen dan wat we via ons persbericht hebben verspreid deze ochtend", stelde hij.

"We zouden graag meer details willen, alleen al om de reden van deze inval te begrijpen, maar die hebben we niet. We gaan op dit persmoment geen vragen beantwoorden over deze kwestie. Op dit moment willen we ons focussen op de Tour die voor ons ligt en de doelen die we daar willen behalen."