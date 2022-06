Sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma heeft corona: "Ploeg vanachter computer leiden"

Het coronavirus lijkt Jumbo-Visma dit jaar speciaal te overvallen (al hebben verschillende ploegen er last van). Zo staakte de Nederlandse wielerformatie in januari zijn trainingskamp na een positieve coronatest.



Jumbo-Visma gaat dan ook heel omzichtig met de materie om. Maar dat sluit niet alles uit. Zo miste topfavoriet Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen door corona.



En in de recente Ronde van Zwitserland halverwege deze maand waren er 4 coronagevallen bij het Nederlandse team (zonder namen te noemen).





En nu heeft corona dus ook de sportieve baas te pakken. "Jammer genoeg", tweettte Zeeman. "Er is geen andere optie dan het team in de Tour vanachter de computer te leiden tot ik helemaal hersteld ben. Hopelijk kan ik snel weer aansluiten bij het team."



Jumbo-Visma heeft grote ambities voor de Tour met kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard voor het algemene klassement en Wout van Aert voor groen.