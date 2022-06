LIVEBLOG TOUR: Pinot en Küng ontsnappen, Riis niet uitgenodigd in Kopenhagen

Ik heb niets gemerkt van mijn coronabesmetting en heb thuis goed kunnen trainen. Achteraf bekeken is het misschien goed geweest om in Zwitserland besmet te geraken. Het zou mooi zijn om bij mijn debuut in de top 5 te eindigen. De eindzege van Jai Hindley in de Giro motiveert me en geeft onze ploeg minder stress.

14 uur 57. Ik heb niets gemerkt van mijn coronabesmetting en heb thuis goed kunnen trainen. Achteraf bekeken is het misschien goed geweest om in Zwitserland besmet te geraken. Het zou mooi zijn om bij mijn debuut in de top 5 te eindigen. De eindzege van Jai Hindley in de Giro motiveert me en geeft onze ploeg minder stress. . Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe).

clock 12:59

12 uur 59. Bjarne Riis, Deens Tourwinnaar in 1996, niet uitgenodigd voor Tourstart in Kopenhagen. Voormalig Deens wielrenner Bjarne Riis is teleurgesteld dat hij door de organisatoren niet is uitgenodigd om de Grand Départ van de Tour de France bij te wonen. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik er niet bij zal zijn. Ik hoopte er wel op," vertelde de winnaar van de Tour de France van 1996 aan de Deense zender TV2 Sport. In een e-mail aan de tv-zender verklaarden de organisatoren dat zij er de voorkeur aan hadden gegeven om functionarissen zoals burgemeesters, leden van de regering en vertegenwoordigers van het koningshuis uit te nodigen. Riis, nu 58, is de enige Scandinavische wielrenner die de Tour heeft gewonnen. In 1996 werd hij in Denemarken dan ook als een sportheld beschouwd. In 2007 keerde zijn geluk, Riis gaf toen toe dat hij toe doping had gebruikt bij zijn overwinning. Hij choqueerde daarna de Tourdirectie door te zeggen dat zijn gele trui thuis in een kartonnen doos in de garage lag en dat de organisatoren hem konden komen halen. Volgens TV2 heeft hij twee jaar geleden per sms zijn excuses aangeboden aan Tour-directeur Christian Prudhomme voor deze opmerking. .