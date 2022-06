IN BEELD: Wout van Aert gidst Jumbo-Visma door de straten van Kopenhagen

clock 12:12 12 uur 12. Van Aert oogt scherp na knieblessure. De knieblessure van Wout van Aert lijkt verleden tijd. Zo vertelde het Belgische speerpunt van Jumbo-Visma dat hij "klaar" is voor zijn vierde Tour de France. Vandaag verscheen Van Aert alvast met zijn ploegmaats in de straten van Kopenhagen. Kan hij er vrijdag in de tijdrit meteen het geel veroveren? "De openingstijdrit is al een tijdje een doel", vertelde hij vanmorgen zelf. . Van Aert oogt scherp na knieblessure De knieblessure van Wout van Aert lijkt verleden tijd. Zo vertelde het Belgische speerpunt van Jumbo-Visma dat hij "klaar" is voor zijn vierde Tour de France. Vandaag verscheen Van Aert alvast met zijn ploegmaats in de straten van Kopenhagen. Kan hij er vrijdag in de tijdrit meteen het geel veroveren? "De openingstijdrit is al een tijdje een doel", vertelde hij vanmorgen zelf.

clock 12:07 12 uur 07. Als drie honden vechten om een been, loopt de vierde ermee heen? Zo tipt Fabian Cancellara man-in-vorm Ben O'Connor als underdog voor de podiumplekjes in de Tour. Waarom? Dat leest u hieronder.

clock 11:56 11 uur 56. Een toeristisch uitje naar de Kleine Zeemeermin. De renners van de Belgische ploegen Alpecin-Fenix en Quick Step-Alpha Vinyl mochten hun hotelkamers wel verlaten. Beide teams kozen ervoor om de wegen in Kopenhagen al eens te verkennen.

clock 11:46 11 uur 46. Testrondje bij Lotto-Soudal. Het Tourpeloton is deze morgen opgestaan met knikkende knieën. Niet omdat Le Grand Départ met rasse schreden nadert, wel omdat de organisatie vandaag een corona-testronde doet bij de ploegen. Zo kreeg Lotto-Soudal het medisch personeel van de Tour deze voormiddag al over de vloer. De resultaten zijn vooralsnog niet bekend. We houden u op de hoogte.

clock 11:16 11 uur 16. Sinds november is het al chaos met Quinten. Mensen van onze ploeg hebben geprobeerd om de schade te herstellen en dat is nog gelukt voor het voorjaar, maar de situatie is daarna alleen maar uit de hand gelopen. Aike Visbeek (Intermarché-Wanty-Gobert). Sinds november is het al chaos met Quinten. Mensen van onze ploeg hebben geprobeerd om de schade te herstellen en dat is nog gelukt voor het voorjaar, maar de situatie is daarna alleen maar uit de hand gelopen. Aike Visbeek (Intermarché-Wanty-Gobert)