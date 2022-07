Thomas Pieters en Thomas Detry maken allebei reusachtige sprong en halen zo de cut

clock 21:30

21 uur 30. Detry en Pieters presteren matig. Met een respectievelijk 95e en 115e plaats hebben Thomas Detry en Thomas Pieters niet meteen een topprestatie neergezet in de eerste ronde van de Irish Open. Detry, die zondag beslag kon leggen op een gedeelde vijftiende plaats in de BMW International Open, liep een parronde van 72 slagen en dit na twee birdies en twee bogeys. In de tussenstand telt de 29-jarige Brusselaar acht slagen meer dan de Nieuw-Zeelander Ryan Fox, die alleen de leiding waarneemt. Thomas Pieters, die vorige week in een spannende play-off naast de overwinning greep, leverde een scorekaart af waarop 73 slagen stonden, een over par. De 30-jarige Pieters moest op zijn eerste zes holes een dubbele bogey en een bogey incasseren. Pieters lukte vervolgens drie birdies waarna hij op de laatste holes nog in de fout ging. .