EF Pro Cycling pakt opnieuw uit met hip shirt om Tour voor vrouwen te vieren

De truitjes van EF Pro Cycling waren in de Giro 2020 al de grootste blikvangers in het peloton. Toen besloten ze het over een andere boeg te gooien - met een eend op hun borst - omdat hun roze truitjes anders te veel leken op de maglia rosa.

Ook voor de 109e editie van de Tour de France sloeg kledingmerk Rapha de handen in elkaar met skateboardmerk Palace. Het resultaat: een roze shirt met het symbool voor het vrouwelijke geslacht op de voorzijde.

De Amerikaanse wielerploeg wil met het design de vrouwen in de sport vieren en de Tour voor vrouwen in de schijnwerpers zetten.

"Dit ontwerp is onze manier om vrouwen in de sport en de Tour voor vrouwen te vieren", zegt CEO Jonathan Vaughters. "Het is een spannende periode voor de wielerwereld. Het is een eer voor onze ploeg om in dit shirt te rijden in aanloop naar de Tour voor vrouwen."

De Tour voor mannen begint op vrijdag 1 juli in Denemarken. De Tour voor vrouwen start op 24 juli, de dag van de slotrit voor de mannen, en eindigt op 31 juli.