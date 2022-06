5 sleutelritten in de Tour de France: "De kasseien liggen er echt slecht bij"

Rit 2, zaterdag 2 juli, Roskilde - Nyborg (202,2 km)

De Grote Beltbrug. De Deense attractie zal de komende dagen veelvuldig aan bod komen. De brug van 18 kilometer verbindt Denemarken met het Europese vasteland en is een ankerpunt op dag 2 van de Tour. De tweede etappe begint in het Deense binnenland, maar tijdens de hellingenzone flirten we al met de kustlijn en een goede verstaander heeft dan niet veel nodig om te beseffen dat de wind zal meefietsen. Vooral de tussensprint op zowat 75 kilometer van de aankomst wordt een kantelpunt, want het is zeker niet uitgesloten dat de waaierslag al veel vroeger dan de Grote Beltbrug in alle hevigheid losbarst. Volgens de laatste voorspellingen blaast de wind op de Grote Beltbrug in het nadeel, maar kan de zijwind het peloton langs de kustlijn in een eerdere fase wél helemaal uit elkaar ranselen. Mogelijk trekken we dus al met een gedecimeerde groep naar de boog van de laatste 20 kilometer. Door het ontbreken van een fietspad is een verkenning van de Grote Beltbrug niet mogelijk en op de trekpleister zal enkel het geluid van de (tegen)wind de renners begeleiden, toeschouwers zijn er niet toegelaten. Na de hectische passage is het nog ruim 2 kilometer tot de finish in Nyborg, waar de schade zal worden opgemeten.

Rit 5, woensdag 6 juli, Lille - Arenberg (157 km)

Een week geleden moest de organisatie nog licht sleutelen: de eerste van 11 stroken wordt in de omgekeerde richting aangesneden, waardoor de totale afstand van deze etappe is aangekoekt met 3,3 kilometer. Aan de lading stenen wordt niet geraakt: het gaat om een portie van 19,4 kilometer over 11 stroken. Liefhebbers noemen dit graag de "Roubaix-rit", maar slechts 4 stroken zijn vaste klanten in de Hel van het Noorden. De overige secteurs zijn dus min of meer onbekend terrein. In vergelijking met de laatste snuffelronde in 2018 (toen won John Degenkolb) zijn de stroken langer en technischer. Op 75 kilometer van de finish zetten we het alarm, op 5 kilometer van de witte lijn is de ellende voorbij. De finish ligt niet in, maar wel vlakbij het Bos van Wallers. Renaat Schotte en José De Cauwer gingen vorige vrijdag al op prospectie. "De stroken liggen er echt slecht bij", stelden ze vast. "We weten niet of er nog een poetsbeurt volgt, maar ze zullen dan alleszins veel volk nodig hebben. De stenen lagen er echt vettig en vuil bij." "Als het regent, dan krijgen we een heruitgave van de herfsteditie van Parijs-Roubaix in 2021."

Lars Boom tijdens de vorige Tour-passage in Arenberg.

Rit 12, donderdag 14 juli, Briançon - Alpe d'Huez (165 km)

14 juillet: organisator ASO kan de Franse nationale feestdag uiteraard niet geruisloos laten passeren. De laatste expeditie in de Alpen bevat 3 kanjers van buiten categorie. Net als daags voordien (richting de Col du Granon) ligt de Galibier op de explosieve route, deze keer langs de iets mildere kant. Het gaat dus van bij de start bergop, wat voor de sprinters en zwaargewichten een dag vol tijdsdruk betekent. Na de Galibier gaat het over de Croix de Fer richting Alpe d'Huez, waar we voor het eerst sinds 2018 weer doldwaze taferelen zullen beleven. Om nog even te onderstrepen dat dit een loodzware dag is: dit is de etappe met de meeste hoogtemeters, 4.750.

Rit 18, donderdag 21 juli, Lourdes - Hautacam (143 km)

Van de Franse naar de Belgische feestdag, maar de Belgen zullen een kaarsje moeten laten branden in startplaats Lourdes om een rol van betekenis te spelen. De Aubisque, de Spandelles (een debutant in de Tour) en de slotklim naar Hautacam zijn de laatste reuzen van deze Tour. Als een berggeit de boel nog op stelten wil zetten, dan is dit de allerlaatste kans. Merk vooral ook op hoe er tussen de cols geen sprake is van valleien, altijd een pluspunt voor een waaghals met een alles-of-nietspoging.

Rit 20, zaterdag 23 juli, Lacapelle-Marival - Rocamadour (40,7 km)