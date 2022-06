Vier conclusies na het WK 3x3 in Antwerpen: “Je kan alleen maar met een glimlach terugkijken”

Einde van een dagenlang baskebaltfeest in Antwerpen. Na de laatste dunks en blocks op het WK 3x3 is het tijd om de sportieve en organisatorische balans op te maken. Basketbalkenner Dennis Xhaët trekt vier conclusies.

Een gemiste kans voor de Lions: "Maar genoeg tijd voor revanche"

“De Lions mogen blij zijn met wat ze getoond hebben, maar niet met de uitkomst. Dit was een gemiste kans om voor eigen volk een medaille te pakken. Dat beseften ze ook zelf na afloop. Het zegt alles over de enorme winnaarsmentaliteit en evolutie van deze groep. Het zal even duren om hierover te geraken - al is er nog genoeg tijd voor revanche.”

Bryan De Valck was de belichaming van het feit dat basketbal meer is dan punten maken. Dennis Xhaët

“Thibaut Vervoort was de smaakmaker bij de Lions, één van de drie beste spelers op het hele toernooi. Maar Bryan De Valck verdient eveneens alle lof. Hij was de belichaming van het feit dat basketbal meer is dan punten maken, het is ook “hart tonen”. Op een bepaald moment dook hij zelfs over de boarding om een verloren bal te redden.”

Het geslaagde toernooi van de Cats: "Laten zien hoe groot hart is"

“De balans van de Cats? Meer dan geslaagd. De kwartfinale halen met een ploeg zonder zuivere 3x3-ervaring kan als een succes gezien worden. Dit is toch een totaal andere discipline dan 5 tegen 5. Chapeau, dus.”

“Vooral in de zege tegen Brazilië - met amper drie speelsters - hebben ze laten zien hoe groot hun hart is. Ze begonnen zelfs nog beter te spelen, met nog meer vuur in het team. Het is nu de vraag hoe de ploeg verder zal evolueren, want de focus bij de Cats zal toch meer op 5x5 blijven liggen.”

Smaakmakers bij de vleet: "Iverson garantie op spektakel"

“De vedettes op dit WK waren niet op één hand te tellen. Bij de mannen kon je niet om MVP Dejan Majstorovic heen. Hij verkeert in de vorm van zijn leven en heeft dat ook bewezen in Antwerpen. De momenten dat hij er moést staan, was de Serviër gewoon outstanding.” “Ik heb ook genoten van Jessey Voorn, de Nederlander die in de groepsfase toffe dingen toonde. En als je spektakel wou zien, dan moest je bij Khalil Iverson zijn. Blocks, alley oops… Hij was op zijn eentje een reden om te kijken. Over Nauris Miezis kon hetzelfde gezegd worden. Jammer genoeg sneuvelde hij met Letland al in de kwartfinale tegen Servië - wellicht de beste match van het toernooi.”

Bij de mannen kon je niet om MVP Dejan Majstorovic heen. Hij verkeert in de vorm van zijn leven en heeft dat ook bewezen in Antwerpen Dennis Xhaët

“Bij de vrouwen schitterde Laëtitia Guapo - dagelijks etaleerde de MVP haar veelzijdigheid. Ondanks haar lengte is ze onwaarschijnlijk beweeglijk, aangevuld met een goed shot en een sterke defensie.”

“De talentvolle Hailey Van Lith bewees in de match tegen Frankrijk al haar kwaliteiten. Jammer genoeg was ze in de kwartfinale niet op de afspraak. De Canadese zusjes Plouffe - niet van elkaar te onderscheiden - zullen eveneens bijblijven. Zij zijn gewoon gemáákt voor 3x3.”

De geweldige sfeer op de Groenplaats: "Continu entertainment"

“Je kan alleen maar met een glimlach terugkijken op het WK in Antwerpen. De sfeer was een hele week geweldig. Zeker toen de Belgen speelden, dan voelde je de Groenplaats letterlijk daveren. Zelfs op momenten zonder match was er continu entertainment. Met fans uit verschillende landen die vreedzaam naast elkaar zaten op de tribunes. Ook op het veld was de FairPlay opvallend hoog.”

Toch één klein verbeterpuntje voor de organisatie: het was jammer dat er mensen niet binnen mochten, terwijl er wel lege plekken waren.

Dennis Xhaët