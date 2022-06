Prikje van Mark Cavendish: "Heb de Tour-selectie op sociale media gelezen"

Mark Cavendish (37) beleefde vorig jaar nog een sprookje in de Tour toen hij als supersub 4 ritzeges won.

De Brit deelt het record van 34 overwinningen met Eddy Merckx, maar bij Quick Step-Alpha Vinyl sturen ze dit jaar Fabio Jakobsen naar de Tour.

Nochtans is ook Cavendish in vorm, want gisteren won hij het nationale kampioenschap. De Brit verklaarde daar dat hij de hoop op de Tour nog niet volledig had opgegeven, want hij had "nog niets van de ploeg vernomen".

Quick Step-Alpha Vinyl openbaarde vandaag dat Cav een van de reserves is. "Wel, ik heb de selectie op mijn sociale media gezien", schrijft Cavendish op zijn Instagram, een duidelijke vingerwijzing naar zijn werkgever.

"Ik vind het jammer dat ik mijn groene trui niet kan verdedigen en niet nog meer geschiedenis kan schrijven in de meest prestigieuze koers. Maar zoals altijd zal ik elke dag voor mijn ploegmaats supporteren."