Net voor Tour weer huiszoekingen bij Bahrain Victorious: "Ze willen onze reputatie schaden"

Even terug naar de Tour van vorig jaar. De Franse politie viel halfweg de Ronde van Frankrijk binnen in het rennershotel van Bahrain Victorious. Het parket van Marseille had een onderzoek geopend naar "verboden middelen of methodes".

En dat onderzoek is nog niet afgesloten. Vandaag kregen enkele renners en stafleden van de ploeg opnieuw politie over de vloer. Tot grote frustratie van de ploeg.

"Het onderzoek schaadt de reputatie van de renners van het team. We hebben dan ook het gevoel dat de timing van het onderzoek er specifiek op gericht is om de reputatie van de ploeg te schaden", klinkt het.



"De huiszoekingen zijn een voortzetting van het onderzoek dat vorig jaar werd gestart. Bahrain Victorious was de enige ploeg die onderzocht werd en tot nu toe hebben we nog altijd geen informatie gekregen over de vooruitgang en resultaten."

"Na bijna een jaar onsuccesvolle pogingen om meer informatie los te peuteren, worden er enkele dagen voor de belangrijkste rittenwedstrijd nieuwe huiszoekingen uitgevoerd. Dat doet twijfels rijzen over het doel van het onderzoek."

"De ploeg heeft altijd samengewerkt met de betrokken instanties en zal dat in de toekomst blijven doen. Maar we hopen op meer transparantie, een onafhankelijk onderzoek en een gelijke behandeling van de teams."

Dylan Teuns, de winnaar van de Waalse Pijl, zit opnieuw in de Tourselectie van Bahrain Victorious. Vorig jaar won onze landgenoot de etappe naar Le Grand-Bornand.