Colorado Avalanche klopt dubbel titelverdediger Tampa Bay Lightning en pakt 3e Stanley Cup

De explosie van vreugde was enorm: na jaren van ontgoochelende play-offs knoopte Colorado weer aan met het hoogste goed: na 1996 en 2001 was zijn derde Stanley Cup een feit.



Avalanche kwam in de Amalie Arena nochtans 1-0 achter in de eerste periode, maar een goal en assist van Nathan MacKinnon in de tweede draaide de rollen om. De Fin Artturi Lehkonen maakte de beslissende goal.



Met een mengeling van snelheid, veelzijdig talent en de ervaring van de vroege exits de voorbije jaren stoomde Avalanche naar een verdiende titel, Lightning miste een drie op een rij. De laatste club die daarin slaagde, was New York Islanders begin jaren 80.





Colorado versloeg in de play-offs achtereenvolgens Nashville (4-0), St. Louis (4-2) en Edmonton (4-0).