Alaphilippe: "Ik wou zelf niet aan de start staan als ik niet mijn beste niveau kon halen"

"Uiteraard wil ik de Tour rijden, maar het is nog onduidelijk hoe het met mijn conditie is." Julian Alaphilippe had vorige week nog een sprankeltje op een Tour-selectie, maar besefte zelf al dat de kans heel klein was.

Na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij twee ribben en een schouderblad brak en een klaplong opliep, reed hij pas gisteren zijn eerste wedstrijd. Na een maandenlange revalidatie werd hij 13e op het Franse kampioenschap.

Maar dat telt niet als een ideale voorbereiding op drie weken afzien in de Tour. Quick Step-Alpha Vinyl laat de wereldkampioen voor het eerst in 5 jaar thuis. "Het was een moeilijke beslissing, maar we willen hem de tijd geven om te herstellen en zijn conditie weer op te bouwen", verklaarde ploegleider Tom Steels.

Ook voor Alaphilippe kwam de niet-selectie niet als een grote verrassing. "Ik ben ontgoocheld dat ik de Tour niet rijd dit jaar", zei de Fransman. "Ik heb een natuurlijke liefde voor de Ronde van Frankrijk."

"Het is heel jammer dat ik mijn mooie regenboogtrui niet zal kunnen tonen in mijn land, maar ik weet dat het een moeilijke beslissing was voor het team. Ik begrijp het volledig: ik wou zelf niet aan de start staan als ik mijn beste niveau niet kon halen."

"Ik wens al mijn ploegmaats geluk, ik weet dat ze er alles aan zullen doen om er een geweldige koers van te maken. Ik zal me nu focussen op opnieuw in vorm raken, want ik ben gemotiveerd om een sterke tweede helft van het seizoen te rijden."