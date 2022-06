Nationale kampioenen: titels voor Sénéchal, Sagan, Politt, Rodriguez en Kudus

Frankrijk: Sénéchal snelste van elitegroepje

Slovakije: Corona lijkt Sagan niet te hinderen

In Tsjechië - beide kampioenschappen worden samen gereden - was de trui voor Matej Zahalka.

Duitsland: Politt lost Schachmann af

Bora-Hansgrohe blijft de plak zwaaien in Duitsland. Titelverdediger Maximilian Schachmann was er door corona niet bij, Nils Politt neemt de fakkel over.

Oostenrijk: top 5 voor Bora-Hansgrohe

Spanje: Carlos Rodriguez soleert naar de zege

De 21-jarige Spanjaard reed in de finale weg uit een beperkte kopgroep. Jesus Herrada (Cofidis) en Alex Aranburu (Movistar) vervolledigden het podium. 1. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) - 186 km in 4u21'43" 2. Jesus Herrada (Cofidis) op 51" 3. Alex Aranburu (Movistar) - z.t. 4. Juan Ayuso (UAE) - 2'04" 5. Roger Adria (Equipo Kern Pharma) - z.t.

Eritrea: Geen nieuwe triomf voor Biniam Girmay

Biniam Girmay is er niet in geslaagd om in eigen land de dubbelslag te realiseren. Girmay werd in het defensief gedwongen door Merhawi Kudus en Natnal Tesfatsion.

Het zag er even naar uit dat de arbeid van Girmay in de achtergrond zou lonen, maar een samensmelting kwam er niet meer.

Kudus, op de loonlijst van EF-EasyPost, pakt zijn tweede nationale titel na zijn zege in 2018.

Opvallend: er werd niet gesprint bij het kopduo. Tesfatsion (Drone Hopper) gunde zijn gezel de overwinning.