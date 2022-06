LIVESTREAM: Wie wordt de tegenstander van de Lions in de match om het brons: Litouwen of Frankrijk?

Tussensprintje van de Fransen zorgt ervoor dat ze de achterstand meteen ombuigen in een voorsprong: 4-5

Twee minuten gespeeld. Vaitkus is de man bij de Litouwers. Ze leiden met 4-2

clock 18:08

18 uur 08. Nu is het tijd voor de Belgian Lions. Nu is het tijd voor de wedstrijd van de dag (voorlopig). België-Servië in de halve finale bij de mannen. .