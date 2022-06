Karl en José analyseren het BK: "2 topsprinters verzoenen in 1 ploeg is bijna onmogelijk"

"Aan elke massaspurt gaat een verhaal vooraf", opent Karl Vannieuwkerke de nabespreking van het BK. "Maar vandaag was dat een heel boek." José De Cauwer: “Klopt. Het was een massasprint met een geweldig podium,

maar met een scenario dat niemand voorspeld had. Wat is daar allemaal gebeurd?” "Je kon blijven kijken, want er gebeurde altijd wel iets. Vooraf hoopten we misschien op wat regen voor het spektakel, maar het was mooi weer met wind die net niet strak genoeg stond. Toch hebben we een mooi kampioenschap gezien."

Alpecin - Fenix

Met Tim Merlier komt de winnaar uit het kamp van Christoph Roodhooft. Karl Vannieuwkerke: "Alpecin-Fenix heeft de hele dag de koers in handen gehad en gecontroleerd." José De Cauwer: “Maar zonder de koers te dragen. Ze hebben de koers op een of andere manier gewoon mee bestuurd." "Op een gegeven moment maakt Jasper Philipsen een goede move door naar de kopgroep te rijden. Het leek lange tijd alsof de winnaar uit die groep van 12 zou komen. Maar toen kwam de samensmelting van peloton 2 met peloton 3 en is alles opnieuw begonnen." Vannieuwkerke: "Jasper Philipsen kent op dat moment ook pech. De sprinter rijdt lek en hangt plots eenzaam tussen de kopgroep en het aanstormende peloton." "Hij blijft 6 tot 7 kilometer lang vechten. Kost hem dat de titel?", wil Karl weten. José: “Ik denk het wel. Hij bleef maar vechten om het peloton voor te blijven. En ik begrijp dat ergens. Je valt weg uit een kopgroep van waaruit je denkt te winnen. Dan geef je niet zo snel op. "Hij had sneller moeten beslissen om zich in te laten lopen. Hij komt uiteindelijk een meter tekort in de sprint, die heeft hij daar verloren." "Is dat ervaring?", vraagt Karl Vannieuwkerke zich af. "Je moet weten dat Philipsen op heel jonge leeftijd prof geworden is. Hij heeft al veel mooie dingen gewonnen en zal er nog veel winnen. Als je ziet welke ereplaatsen hij bij elkaar reed. Zo zat hij tijdens de vorige Tour 6 keer in de top 3."



2 topsprinters in 1 ploeg, kan dat wel?