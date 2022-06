Het BK in 5 fases: een gretige Sep Vanmarcke, een verrassende Remco Evenepoel en dan toch Tim Merlier

Fase 1: Grote breuk in de Moeren, Evenepoel mist de slag

De passage door de Moeren kwam al heel vroeg op de middag, maar er werd wel meteen gekoerst. Het gevolg: een stevige breuk in het peloton.

In het eerste deel van het peloton is Lotto Soudal goed vertegenwoordigd. Kopman Arnaud De Lie is op de afspraak, ook Jasper Philipsen en Tim Merlier zijn erbij.

In peloton twee zijn het de renners van Intermarché-Wanty-Gobert die de leiding nemen. Zij hebben de slag gemist, net als Remco Evenepoel.