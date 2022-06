Gareth Bale volgt Giorgio Chiellini naar Los Angeles FC in de MLS

Bij Real Madrid hoefde Gareth Bale niet te rekenen op een contractverlenging.

Na enkele magere jaren was de interesse in de Welshman echter niet afgenomen, maar clubs als Cardiff, Tottenham en Newcastle vissen achter het net.

Bale stapt het vliegtuig op naar de VS, waar hij zal tekenen bij Los Angeles FC. De deal is nog niet geofficialiseerd, maar een teasende tweet van Bale liet weinig aan de verbeelding over.

Bale zou een contract van een jaar tekenen en lijkt met Chiellini een nieuwe toestroom van (ex-)vedetten richting de MLS te lanceren.

Nadat onder meer David Beckham, Zlatan Ibrahimovic en Wayne Rooney de status van de MLS hadden opgekrikt, was die tendens de jongste jaren helemaal stilgevallen.